Diseñadora colombiana es condenada a cárcel en Miami por contrabando de carteras de cuero

La famosa diseñadora de bolsos Nancy González se esconde bajo un paraguas mientras camina con su abogada Andrea López afuera del tribunal federal el lunes 22 de abril de 2024 en Miami. La diseñadora colombiana, cuyos bolsos fueron comprados por celebridades como Britney Spears y el elenco de la serie de televisión "Sex and the City", fue sentenciada el lunes a 18 meses de prisión federal por liderar una red de contrabando que importaba ilegalmente a Estados Unidos bolsos de cocodrilo.(AP Foto/Josh Goodman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved