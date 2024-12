"Dirty Dancing" y "Un detective suelto en Hollywood" ingresan al Registro de Cine de EEUU

Esta imagen publicada por la Biblioteca del Congreso de EEUU muestra a Tommy Chong, a la izquierda, y Cheech Marin en una escena de la cinta de 1978 "Up in Smoke." (Paramount Pictures/Biblioteca del Congreso via AP)

“Dirty Dancing”, de 1987 utilizó el físico y la química de Patrick Swayze como Johnny Castle y Jennifer Grey como Frances “Baby” Houseman para seducir a generaciones de cinéfilos, al tiempo que abordaba temas como el aborto, el clasismo y el antisemitismo. En el momento culminante, Swayze declara desafiante: “Nadie pone a Baby en un rincón” antes de llevar a Grey a bailar “(I’ve Had) The Time of My Life”.