"Dirty Dancing" y "No Country for Old Men" ingresan al Registro de Cine de EEUU

Esta imagen publicada por la Biblioteca del Congreso de EEUU muestra a Tommy Chong, a la izquierda, y Cheech Marin en una escena de la cinta de 1978 "Up in Smoke." (Paramount Pictures/Biblioteca del Congreso via AP)

Esta imagen publicada por la Biblioteca del Congreso muestra una escena de la película de 1974 “The Texas Chain Saw Massacre”, ("Masacre en cadena"). (MPI Media Group and Dark Sky Films/Library of Congress via AP)

Esta imagen publicada por la Biblioteca del Congreso muestra, en el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda, Gina Gugino, Antonio Banderas, Alexa Peña Vega y Daryl Sabara en una escena de la película de 2001 "Spy Kids". (Spyglass Media Group/Library of Congress via AP)

Esta imagen difundida por la Biblioteca del Congreso muestra a James Cagney, a la derecha, en una escena de la película de 1938 "Angels with Dirty Faces" ("Ángeles con caras sucias"). (Warner Bros/Discovery/Library of Congress via AP)

Esta imagen proporcionada por la Biblioteca del Congreso muestra a Jennifer Grey, izquierda, y Patrick Swayze en una escena de la película de 1987 "Dirty Dancing". (Lionsgate/Library of Congress via AP)

Esta imagen publicada por la Biblioteca del Congreso muestra a Anne Bancroft, izquierda, y Patty Duke en una escena de la película de 1962 "The Miracle Worker". (AmazonMGM/Library of Congress via AP)

Esta imagen publicada por la Biblioteca del Congreso muestra a Keanu Reeves, izquierda, y River Phoenix en una escena de la película de 1991 "My Own Private Idaho". (Criterion/Library of Congress via AP)

Esta imagen difundida por la Biblioteca del Congreso muestra a Javier Bardem en una escena de la película de 2007 "No Country for Old Men". (Paramount Pictures/Library of Congress via AP)