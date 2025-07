Dignatarios hablan sobre el apoyo a Ucrania después de que Trump dijera que Europa pagará las armas

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video y publicada el jueves 17 de julio de 2025 por el ministerio ruso de Defensa, un lanzacohetes múltiple ruso dispara hacia una posición ucraniana en Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP, archivo) Russian Defense Ministry Press Service

Pero la semana pasada varios altos funcionarios sugirieron que aún no se habían realizado transferencias.

Grynkewich, de la OTAN, dijo a The Associated Press el jueves que "se están realizando preparativos" para las transferencias de armas a Ucrania, mientras que el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo que no podía dar un marco de tiempo.