Dientes de león para reemplazar al caucho en EEUU. ¿Son realistas los cultivos alternativos?

Katrina Cornish, profesora de la Universidad Estatal de Ohio que estudia alternativas al caucho, se prueba un guante médico hecho a partir de látex producido del guayule, un arbusto del desierto, el martes 6 de febrero de 2024, en Wooster, Ohio. (AP Foto/Joshua A. Bickel)