Destacado abogado de derechos humanos abandona Corte Penal Internacional por no procesar a Venezuela

En esta imagen de archivo, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (derecha), estrecha la mano del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 22 de abril de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved