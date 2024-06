Desplazamiento masivo de personas ilustra el miedo en un estado disputado por los cárteles

Soldados patrullan junto a comercios cerrados en Tila, en el estado de Chiapas, México, el martes 18 de junio de 2024. La población huye de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Casas en la ladera de la colina en Tila, estado de Chiapa, México, el martes 18 de junio de 2024. La población se está marchando de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)

Una vecina observa los restos quemados de un edificio incendiado en Tila, en el estado de Chiapas, México, el martes 18 de junio de 2024. La población se está marchando de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)

Agricultores pasan junto a tiendas cerradas para trabajar en el campo bajo la vigilancia de soldados en Tila, en el estado de Chiapas, México,el martes 18 de junio de 2024. La población se está marchando de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)