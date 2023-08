Desaparecen estaciones de agua para migrantes en el sur de Texas

Una estación de agua para inmigrantes que contiene dentro bidones sellados de agua está ubicada al lado de una cerca próxima a una carretera en el condado rural Jim Hogg, en Texas, el martes 23 de julio de 2023. (AP Foto/Michael Gonzalez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El lugar donde se encontraba un tonel de agua para migrantes con bidones cerrados de agua se ve en un tramo nuevo de cerca junto a una propiedad privada en el condado rural Jim Hogg, Texas, el martes 25 de julio de 2023. Varios toneles de gran tamaño que contenían bidones con agua y que un grupo de derechos humanos había colocado estratégicamente para salvar las vidas de migrantes extraviados que se desplazan a pie han desaparecido. (AP Foto/Michael González) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

EL investigador de la policía del condado Jim Hogg Ruben Garza inspeciona un punto de hidratación para migrantes con garrafas cerradas de agua junto a una carretera en el condado rural de Jim Hogg, Texas, el martes 25 de julio de 2023. Varios toneles de gran tamaño que contenían bidones con agua y que un grupo de derechos humanos había colocado estratégicamente para salvar las vidas de migrantes extraviados que se desplazan a pie habían desaparecido. (AP Foto/Michael Gonzalez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El investigador del condado Jim Hogg Ruben Garza sostiene botellas de agua vacías mientras investiga la desaparición de un puesto de hidratación para migrantes, que contenía garrafas cerradas de agua, junto a una carretera en una zona rural del condado Jim Hogg, Texas, el martes 25 de julio de 2023. Varios toneles de gran tamaño que contenían bidones con agua y que un grupo de derechos humanos había colocado estratégicamente para salvar las vidas de migrantes extraviados que se desplazan a pie habían desaparecido. (AP Foto/Michael Gonzalez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.