DeSantis y Newsom se enfrentarán en noviembre en un debate en Fox News

En esta combinación de fotografías, el gobernador de Florida, Ron DeSantis (izquierda), habla durante un evento en Des Moines, Iowa, el 16 de septiembre de 2023, y el gobernador de California, Gavin Newsom, habla durante un evento en Sacramento, California, el 12 de septiembre de 2023. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.