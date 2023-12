DeSantis, Haley y Ramaswamy presentan sus posturas tras combativo debate republicano

Los precandidatos republicanos Nikki Haley, Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy salen al escenario para un debate presidencial republicano organizado por NBC News el miércoles 8 de noviembre de 2023 en el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht del condado Miami-Dade en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved