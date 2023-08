Derriban drones en Moscú y región aledaña sin que se reporten víctimas, informan autoridades rusas

Investigadores en el lugar en el que cayó un dron ucraniano derribado el martes 22 de agosto de 2023, en Krasnogorsk, a las afueras de Moscú. (Moscow News Agency via AP) Moscow News Agency

Aunque los ataques con drones contra territorio ruso se han registrado casi a diario en las últimas semanas, no han causado daños de consideración ni han dejado víctimas. Ucrania no ha reconocido su responsabilidad por los intentos de ataques con aeronaves no tripuladas.