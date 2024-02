Demócratas y republicanos celebran Mes de la Historia Negra en EEUU con la mira puesta en elecciones

El presidente Joe Biden se fotografía con la secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge (izquierda), y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield (derecha), durante una ceremonia de celebración del Mes de la Historia Negra en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Andrew Harnik) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved