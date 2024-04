Decenas son arrestados en universidades de EEUU durante protestas contra guerra en Gaza

Agentes de la policía universitaria detienen a un manifestante en la Universidad del Sur de Californiadurante un acto propalestino en el Parque de los Exalumnos del campus en Los Ángeles, 24 de abril de 2024. (AP Foto/Richard Vogel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes son esposados tras ser detenidos en el campus de la Universidad Emory en una protesta propalestina el jueves 25 de abril de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer camina junto a un campamento de protesta contra la guerra entre Israel y Hamás en Harvard Yard, en el campus de la Universidad de Harvard, el jueves 25 de abril de 2024, en Cambridge, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.