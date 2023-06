Debaten el DACA ante juez de EEUU que inicialmente falló en contra

ARCHIVE - Susana Lujano, izquierda, una dreamer mexicana que vive en Houston, y otros activistas se manifiestan en a favor del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) frente al Capitolio, Washington, 15 de junio de 2022. Una versión revisada de DACA, una norma federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños, se debatirá el jueves 1 de junio de 2023 ante un juez federal que anteriormente sentenció que el programa era ilegal. (AP Foto/J. Scott Applewhite, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved