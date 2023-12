Debate sobre el aborto crea "nueva era" en contiendas para las Cortes Supremas estatales de EEUU

ARCHIVO - Jueces de la Corte Suprema de Arizona, de izquierda a derecha: William G. Montgomery, John R Lopez IV; la jueza vicepresidente Ann A. Scott Timmer, el presidente del tribunal, Robert M. Brutinel; Clint Bolick y James Beene escuchan argumentos orales el 20 de abril de 2021, en Phoenix. (AP Foto/Matt York, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved