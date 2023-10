Dean Phillips anuncia postulación a candidatura presidencial demócrata

ARCHIVO - El legislador demócrata Dean Phillips habla con la prensa tras una reunión del bloque demócrata en el Capitolio, 1 de octubre de 2023. Phillips anunció el viernes 27 de octubre de 2023 en Concord, Nuevo Hampshire, que será rival del presidente Joe Biden en las primarias demócratas. (AP Photo/Alex Brandon, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.