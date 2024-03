Cuatro nuevos astronautas salen hacia la Estación Espacial Internacional

Un cohete Falcon 9 de SpaceX con una cápsula Dragon y cuatro tripulantes a bordo despega en una misión a la Estación Espacial Internacional desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el domingo 3 de marzo de 2024. (AP Foto/John Raoux) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved