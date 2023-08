¿Cuál es la causa de los devastadores incendios de Hawai y cuál es el papel del cambio climático?

Las grandes diferencias en la presión atmosférica provocaron fuertes vientos alisios que avivaron las llamas, de acuerdo con meteorólogos.

Los vientos alisios son una característica habitual del clima de Hawai. Se producen cuando el aire se desplaza desde el sistema de alta presión al norte de Hawai hacia el sistema de baja presión en el ecuador, al sur del estado.

Pero el huracán Dora, que pasó al sur de las islas esta semana, está exacerbando el sistema de baja presión y aumentando la diferencia de presión atmosférica para crear “vientos alisios inusualmente fuertes”, explicó Genki Kino, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu.

Fuertes vientos, aunados a la baja humedad y la abundancia de vegetación seca que se quema fácilmente, pueden aumentar el peligro, incluso en una isla tropical como Maui.

“Si se tienen todas esas condiciones al mismo tiempo, se produce lo que el Servicio Meteorológico Nacional denomina como ‘señal de alerta’”, comentó Erica Fleishman, directora del Instituto de Investigación del Cambio Climático de Oregon, en la Universidad Estatal de Oregon.

___

¿CÓMO ES QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO DESEMPEÑA UN PAPEL?

“En muchas partes del mundo, el cambio climático está aumentando la sequedad de la vegetación, en buena medida porque las temperaturas son más altas”, comentó Fleishman. “Incluso si tienes la misma cantidad de precipitaciones, si tienes temperaturas más altas, las cosas se secan más rápido”.

Clay Trauernicht, científico especializado en incendios de la Universidad de Hawai, dijo que la estación húmeda puede estimular que plantas como la hierba de Guinea, una especie invasiva que se encuentra en algunas partes de Maui, crezcan hasta 15 centímetros (6 pulgadas) al día y alcancen hasta 3 metros (10 pies) de altura. Cuando se seca, crea un polvorín capaz de propagar los incendios forestales.

“Estos pastizales acumulan combustible muy rápido”, dijo Trauernicht. “En condiciones más cálidas y áridas, con lluvias variables, el problema sólo se hará más grande”.

___

HURACANES MÁS FUERTES

El cambio climático no sólo aumenta el riesgo de incendios al elevar las temperaturas, sino que también incrementa las probabilidades de que haya huracanes más fuertes. A su vez, esas tormentas pueden provocar vientos de mayor magnitud, como los responsables de los incendios en Maui.

Eso se suma a las otras amenazas que el cambio climático ha agravado.

“La intensidad de los huracanes tiende a aumentar en todo el mundo, en parte porque el aire caliente retiene más agua”, explicó Fleishman. “Además, los niveles del mar van en aumento en todo el mundo, por lo que tienden a producirse inundaciones más severas por la marejada ciclónica cuando un huracán toca tierra”.

Aunque no puede decirse que el cambio climático cause directamente acontecimientos singulares, según los expertos, el impacto de las condiciones meteorológicas extremas en las comunidades es innegable.

“Este tipo de catástrofes relacionadas con el cambio climático van más allá de lo que estamos acostumbrados a afrontar”, señaló Copes-Gerbitz. “Son este tipo de desafíos múltiples e interactivos los que realmente conducen a un desastre”.

___

Claire Rush es miembro de la iniciativa Associated Press/Report for America Statehouse News. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que asigna periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.

FUENTE: Associated Press