Cruzaron la frontera en busca de mejores escuelas. Ahora, algunas familias dejan EEUU

Una persona camina frente a un mensaje a estudiantes colocado en la pared de la Academia "Place Bridge", el 20 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Rebecca Slezak) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Zhour Boutyebi, quien ayuda en las aulas, trabaja con estudiantes en la clase de matemáticas de segundo grado en la Academia "Place Bridge", el 20 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Rebecca Slezak) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un estudiante de segundo grado usa su mano para hacer cuentas en la Academia "Place Bridge", el 20 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Rebecca Slezak) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes levantan la mano para participar en la clase de matemáticas de segundo grado en la Academia "Place Bridge", el 20 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Rebecca Slezak) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Mientras un vecino registra el momento con su teléfono, una mujer es sacada por autoridades de un departamento durante una redada, el 5 de febrero de 2025, en el este de Denver. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.