Crecen los temores de que Israel, EEUU y los aliados de Irán estén acercándose a una guerra total

Trabajadores de defensa civil buscan a sobrevivientes dentro de un apartamento tras una explosión masiva, el martes 2 de enero de 2024, en un suburbio sureño de Beirut, Líbano. La televisora del grupo Hezbollah indicó que Saleh Arouri, alto funcionario del grupo Hamás, murió el martes en ese estallido. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2023 The Associated Press. All right reserved