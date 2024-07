Crece la presión para reparar apagones en una Houston sofocada y sin luz tras la tormenta Beryl

Voluntarios ayudan a entrega hielo y suministros en el centro de refresco Acres Homes en Houston, el miércoles 10 de julio de 2024, después de que el huracán Beryl golpeara la ciudad y dejara casi 3 millones de casas y negocios sin luz. (AP Foto/Maria Lysaker) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.