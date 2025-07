Costa del golfo se prepara para inundaciones; sistema podría convertirse en depresión tropical

La amenaza inminente en el sureste llega tras una serie de inundaciones mortales este verano. El lunes, inundaciones repentinas se registraron en la ciudad de Nueva York y partes de Nueva Jersey, cobrando dos vidas. Y al menos 132 personas murieron en las aguas de inundaron Texas Hill Country el 4 de julio.

El sistema que se está gestando sobre Florida se llamará Dexter si se convierte en una tormenta con nombre. Seis semanas después del inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, ha habido tres tormentas tropicales con nombre —Andrea, Barry y Chantal— pero ningún huracán.

Chantal tocó tierra en Carolina del Sur la semana pasada, y sus remanentes causaron inundaciones en Carolina del Norte que mataron a una mujer de 83 años cuando su auto fue arrastrado por un camino rural.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) indicó en mayo que había un 60% de probabilidad de que haya más tormentas con nombre esta temporada de huracanes que en años anteriores.

Se espera que el sistema meteorológico en desarrollo se desplace completamente tierra adentro para el final de la semana.

El sur de Luisiana, una región muy familiarizada con los impactos potencialmente devastadores de las inundaciones, se espera que sea la zona más afectada el jueves y días posteriores.

Erika Mann, directora ejecutiva del Dryades YMCA, dijo que los funcionarios locales lograron organizar la distribución de suministros para la tormenta en un día después que la amenaza se intensificara.

"Abrimos nuestras puertas y ayudamos a la comunidad cuando la comunidad lo necesita", dijo Mann.

Algunos residentes que vinieron a buscar suministros "saltaron de sus coches y ayudaron. Y eso representa lo que es Nueva Orleans. Nos unimos en la crisis", dijo Mann.

Riddle es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press