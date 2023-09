Corte Suprema de Michigan desestima cargos penales por escándalo del agua en Flint

ARCHIVO - Vista del tanque de la planta potabilizadora de agua de Flint, Michigan, 21 de marzo de 2016. La Corte Suprema ha rechazado un último intento de revivir cargos criminales contra siete personas en el escándalo del agua de Flint. La corte el miércoles 20 de setiembre de 2023 desestimó una apelación de los fiscales que han intentado soslayar una sentencia anterior que evacuó los casos. (AP Foto/Carlos Osorio, File) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.