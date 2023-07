Condenan a mujer que dirigió la turba en el asalto al Capitolio

ARCHIVO - Insurrectos leales al presidente Donald Trump irrumpen en el Capitolio, Washington, 6 de enero de 2023. Rachel Marie Powell, de Pennsylvania, quien usó un megáfono para dirigir la turba que asaltó el Capitolio fue declarada culpable de unirse a ella para tratar de impedir que el presidente electo Joe Biden ocupara su cargo. (AP Foto/John Minchillo, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.