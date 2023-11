Condenan a hombre que atacó al marido de Pelosi por agresión e intento de secuestro

ARCHIVO - Paul Pelosi asiste a una ceremonia de presentación del retrato de su esposa, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata de California, el 14 de diciembre de 2022, en el Statuary Hall del Capitolio en Washington,. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved