Condenan a hijo de destacado activista conservador por asalto al Capitolio

ARCHIVOS - Insurrectos leales al presidente Donald Trump asaltan el Capitolio, Washington, 6 de enero de 2021. Leo Brent Bozell IV, hijo de un conocido activista de derecha, ha sido condenado por haber participado en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, cuando rompió una ventana, persiguió a un agente de policía, irrumpió en el recinto del Senado y participó en la turba que interrumpió la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden. (AP Foto/John Minchillo, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.