Condenan a expolicías de Memphis por paliza mortal a Tyre Nichols pero desestiman cargos más graves

Jamal Dupree, a la izquierda, y La'Toya Yizar, a la derecha, se consuelan mutuamente durante una vigilia de oración afuera del tribunal mientras comienzan las deliberaciones del jurado en el juicio de tres exoficiales de policía de Memphis, acusados en 2023 de propinarle una paliza mortal a su hermano, Tyre Nichols, el jueves 3 de octubre de 2024, en Memphis, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved