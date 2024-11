Condenan a 2 por tráfico de personas tras muerte de familia india en frontera EEUU-Canadá

El fiscal federal de Minnesota, Andy Luger, se dirige a los periodistas el viernes 22 de noviembre de 2024, en el tribunal federal de Fergus Falls, Minnesota, después de que dos hombres fueran declarados culpables de cargos de tráfico de personas en relación con un caso que provocó la muerte de una familia de cuatro personas procedentes de India, que intentaron cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos durante una tormenta de nieve en 2022. (AP foto/Mark Vancleave) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.