Conatos de accidente en aeropuerto de Washington DC generan dudas sobre cambios no realizados

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), acompañada por el investigador responsable Brice Banning, izquierda, habla sobre el reciente choque en el aire de un vuelo de American Airlines y un helicóptero Black Hawk cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, el martes 11 de marzo de 2025, en una conferencia de prensa en Washington. (AP Foto/Ben Curtis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved