Con cruces entre EEUU y México cerrados, ciudades y agentes afrontan repunte en llegada de migrantes

Migrantes forman una cadena humana para cruzar el Río Bravo desde México a Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Miembros de las fuerzas de seguridad instalan un alambre con concertinas en una zona utilizada por migrantes para cruzar el Río Bravo desde México a Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Migrantes cruzan de la mano el Río Bravo desde México a Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Migrante que vadearon el Río Bravo para cruzar de México a Estados Unidos se encuentran con un alambre con concertinas, o cuchillas, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Migrantes que cruzaron a Estados Unidos desde México pasan junto a alambres con concertinas, o cuchillas, a orillas del Río Bravo, mientras caminan hacia un centro de procesamiento, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Migrantes que cruzaron a Estados Unidos desde México pasan por debajo de un alambre con cuchillas en al frontera del Río Bravo, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Migrantes que cruzaron desde México a Estados Unidos observan a una persona jugando al golf mientras esperan en una zona de procesamiento improvisada, cerca de un campo de golf, a orillas del Río Bravo, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay)