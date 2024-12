Cómo observar las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más intensas del año

ARCHIVO - En esta foto del 14 de diciembre de 2023 facilitada por NOIRLab, meteoros de la lluvia de estrellas Gemínidas surcan el cielo sobre el telescopio Nicholas U. Mayall del Observatorio Nacional de Kitt Peak (KPNO), un programa del NOIRLab de la Fundación Nacional para la Ciencia, situado a unos 90 kilómetros (56 millas) al suroeste de Tucson, en territorios de la nación originaria Tohono O'odham. (NSF/NOIRLab via AP, archivo) NSF's NOIRLab

Se producen múltiples lluvias de meteoros anualmente y no se necesita equipo especial para verlas.

Cuando las rocas del espacio entran en la atmósfera terrestre, la resistencia del aire las calienta mucho. Esto hace que el aire brille a su alrededor y deja brevemente una cola ardiente detrás de ellas, el final de una “estrella fugaz”.

Las bolsas de aire brillante alrededor de las rocas espaciales en movimiento rápido, que varían desde el tamaño de una partícula de polvo hasta un peñasco, pueden ser visibles en el cielo nocturno.

La naturaleza rocosa de los desechos de asteroides hace que las Gemínidas sean especialmente propensas a producir bolas de fuego, dijo William Cooke de la NASA. “Esas son rocas bastante resistentes que pueden penetrar profundamente en la atmósfera”, dijo.

Las lluvias de meteoros suelen ser más visibles entre la medianoche y las horas previas al amanecer.

Es más fácil ver estrellas fugaces bajo cielos oscuros, lejos de las luces de la ciudad. Las lluvias de meteoros también aparecen más brillantes en noches sin nubes cuando la luna está en su fase más menguante.

Y tus ojos se adaptarán mejor para ver meteoros si no estás revisando tu teléfono.

La próxima lluvia de meteoros, las Úrsidas, alcanzará su punto máximo el 22 de diciembre.

