Cómo enfrentar la pérdida de fotografías, reliquias familiares y otros recuerdos tras un desastre

“El duelo es la respuesta natural a la pérdida, sea cual sea esa pérdida”, afirma Mary-Frances O’Connor, profesora de Psicología en la Universidad de Arizona y autora de “The Grieving Body: How the Stress of Loss Can Be an Opportunity for Healing”. “Los objetos son a menudo pistas para nuestra memoria, nuestros hábitos, para nuestra cultura, nuestra interacción social”.