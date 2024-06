Combaten incendio forestal en California avivado por el viento al este de San Francisco

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, o Cal Fire, dijo que el centro de investigación no corre peligro inmediato a causa de las llamas del Incendio Corral, el cual había consumido unos 52 kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas) para el domingo en la tarde y estaba contenido en un 30%.

Josh Silveira, jefe de batallón de CalFire, dijo el domingo que el incendio “llegó hasta las viviendas” de la zona y destruyó una residencia. Debido a que ese día se registraban vientos más moderados y temperaturas más templadas, Silveira señaló que no anticipaba que el fuego se agudizara.

El incendio no significaba amenaza alguna para ningún laboratorio ni operaciones, y se había alejado del lugar, dijo Paul Rhien, portavoz de Lawrence Livermore, en un comunicado a The Associated Press a primera hora del domingo.