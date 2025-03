Colorado retira de su Capitolio un retrato de Donald Trump que éste calificó de "distorsionado"

La placa que marcaba la colocación de un retrato del presidente Donald Trump es lo único que queda después de que la imagen, que formaba parte de una muestra de todos los jefes del Ejecutivo del país, fuera retirada de la pared de la rotonda del Capitolio del Estado tras las quejas sobre el parecido por parte de Trump Martes, 25 de marzo de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.