Colorado: Dueños de funeraria acusados de abandono de cadáveres van a tribunales

La funeraria Return to Nature en Penrose, Colorado, el 5 de octubre de 2023. (Jerilee Bennett/The Gazette via AP)

Jon y Carie Hallford son propietarios de la Funeraria Return to Nature, en Penrose, donde los investigadores hallaron decenas de cadáveres apiñados, algunos que databan hasta de 2019, según una declaración federal jurada.

A los familiares se les decía falsamente que sus seres queridos eran cremados, y les entregaban materiales que no eran las cenizas, según registros judiciales.

Varias familias que contrataron esa funeraria le dijeron a The Associated Press que el FBI les confirmó en privado que los restos de sus seres queridos estaban entre los cadáveres hallados.

Según registros judiciales, Jon Hallford es representado por la oficina del defensor público, que no da comentarios a la prensa. Carie Hallford es representada por el abogado Michael Stuzynski, quien se negó a hacer comentarios.

El negocio fúnebre de los Hallford está centrado en Colorado Springs, justo al oeste de Penrose.

___

Bedayn participa en el programa The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

FUENTE: Associated Press