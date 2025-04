Colección de fotos del papa Francisco

ARCHIVO - El papa Francisco besa a un bebé mientras llega a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 23 de octubre de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a los fieles tras celebrar la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el domingo 31 de marzo de 2024. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco se cambia su solideo por uno regalado por un participante en la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 19 de abril de 2023. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco es ayudado por el maestro de ceremonias del Vaticano, el obispo Diego Giovanni Ravelli, a la izquierda, al llegar a una misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el día de Año Nuevo, miércoles, 1 de enero de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El Papa Francisco da su bendición mientras recita la oración del Ángelus del mediodía desde la ventana de su estudio con vista a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 19 de enero de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco asiste a un encuentro interreligioso con jóvenes en el Catholic Junior College de Singapur, el viernes 13 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco hace una señal con el pulgar hacia arriba desde una ventana del Policlínico Agostino Gemelli en Roma, el domingo 23 de marzo de 2025, donde ha sido tratado de bronquitis y neumonía bilateral desde el 14 de febrero. (AP Foto/Domenico Stinellis, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco habla a los fieles al final de una misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano el domingo 6 de abril de 2025, en el marco del jubileo de los enfermos y los trabajadores de la salud. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco preside la procesión de antorchas del Vía Crucis celebrada frente al Coliseo de Roma el viernes 29 de marzo de 2013. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco llega para su visita anual de Navidad para venerar una estatua de la Virgen María cerca de la Plaza de España en Roma, el viernes, 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco pasa por la puerta del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Oswiecim, Polonia, el viernes 29 de julio de 2016. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

ARCHIVO - El papa Francisco reza ante la barrera de separación de Israel de camino a una misa en la Plaza del Pesebre, junto a la Iglesia de la Natividad, en la ciudad cisjordana de Belén, el domingo 25 de mayo de 2014. (AP Foto/Ariel Schalit, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco reza frente al Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2014. (AP Foto/Oded Balilty, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco saluda desde el papamóvil mientras recorre el paseo marítimo de Copacabana de camino a celebrar la misa de la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 28 de julio de 2013. (AP Foto/Silvia Izquierdo, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco se prepara para pronunciar un discurso durante una reunión en el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima, Japón, el domingo 24 de noviembre de 2019. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco, rodeado de restos de iglesias destruidas, dirige una oración por las víctimas de la guerra en la plaza de la iglesia de Hosh al-Bieaa, en Mosul, Irak, la que fuera capital de facto del grupo Estado Islámico, el domingo 7 de marzo de 2021. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a los fieles mientras pasa entre la multitud durante su visita a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, el lunes 8 de julio de 2013. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a los residentes locales mientras se dirige a la iglesia católica de San José Obrero en el barrio de Kangemi, en Nairobi, Kenia, el viernes 27 de noviembre de 2015. (AP Foto/Ben Curtis, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco bendice a los fieles a su llegada al estadio de la Copa del Mundo de Daejeon, Corea del Sur, el viernes 15 de agosto de 2014, para celebrar la Misa de la Asunción de María. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco sale al final de la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 15 de mayo de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cardenal argentino Jorge Bergoglio, quien eligió el nombre de Francisco para su papado, saluda a la multitud desde el balcón central de la Basílica de San Pedro después de ser elegido como el 266to papa de la Iglesia católica en el Vaticano el miércoles 13 de marzo de 2013. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cardenal argentino Jorge Bergoglio oficia una misa afuera de la iglesia de San Cayetano con una bandera de Argentina detrás, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 7 de agosto de 2009. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Esta fotografía sin fechar proporcionada por María Helena Bergoglio muestra a Jorge Mario Bergoglio como adolescente en Buenos Aires, Argentina. (Foto de la familia Bergoglio vía AP, Archivo)

ARCHIVO - En esta fotografía de 1966 difundida por la Escuela El Salvador, el seminarista argentino Jorge Mario Bergoglio sonríe en la Escuela El Salvador, en Buenos Aires, Argentina, donde impartía clases de literatura y psicología. (Escuela El Salvador vía AP, Archivo)

ARCHIVO - El papa Francisco hace una pausa durante una entrevista con The Associated Press en el Vaticano, el martes 24 de enero de 2023. (AP Foto/Domenico Stinellis, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco sonríe tras celebrar la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro del Vaticano el domingo 31 de marzo de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Este duplicado de una foto sin fecha facilitado por María Elena Bergoglio muestra a Jorge Mario Bergoglio, a la izquierda, y a su hermano Óscar, posando para una foto en Buenos Aires, Argentina. (Foto de la familia Bergoglio vía AP, Archivo)

ARCHIVO - El papa Francisco, con una mascarilla para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19, sale al final de su audiencia general semanal al aire libre en el patio de San Dámaso en el Vaticano, el miércoles 16 de junio de 2021. (AP Foto/Domenico Stinellis, Archivo) AP

ARCHIVO - El papa Francisco saluda desde el papamóvil tras llegar al aeropuerto internacional de El Alto, en El Alto, Bolivia, el miércoles 8 de julio de 2015. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a los presentes tras salir de una reunión en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Maputo, Mozambique, el jueves 5 de septiembre de 2019. (AP Foto/Ben Curtis, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco es recibido por niñas vestidas con trajes tradicionales a su llegada al aeropuerto de Rangún, Myanmar, el lunes 27 de noviembre de 2017. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, segundo de la derecha en la parte superior, el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, John Boehner, y otros aplauden al papa Francisco a su llegada para hablar ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio en Washington, haciendo historia como el primer pontífice en hacerlo, el jueves 24 de septiembre de 2015. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco deposita una corona de flores mientras el presidente de Israel, Shimon Peres, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, observan en el Museo de la Memoria del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, Israel, lunes 26 de mayo de 2014. (AP Foto/Dan Balilty, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco se pone un sombrero de charro en la plaza principal de Ciudad de México, el Zócalo, el sábado 13 de febrero de 2016. (AP Foto/Christian Palma, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco se pone un tocado indígena durante una reunión con las comunidades indígenas en la iglesia católica de Nuestra Señora de los Siete Dolores en Maskwacis, cerca de Edmonton, Canadá, el lunes 25 de julio de 2022. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, izquierda, y el papa Francisco se reúnen frente a una gigantesca estatua del antiguo Gran Kan del Imperio Mongol Genghis Khan en la Plaza Sukhbaatar en Ulaanbaatar, el sábado 2 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Barack Obama (izquierda), se reúne con el papa Francisco en el Vaticano, el jueves 27 de marzo de 2014. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente francés Emmanuel Macron, a la derecha, estrecha la mano antes de abrazar al papa Francisco al final de su audiencia privada, en el Vaticano, el martes 26 de junio de 2018. (Alessandra Tarantino/Pool Foto vía AP, Archivo)

ARCHIVO - El papa Francisco camina junto al presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de su audiencia privada en el Vaticano, el miércoles 10 de junio de 2015. (AP Foto/Gregorio Borgia, Pool, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco y la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reúnen en el Centro Internacional de Convenciones de Naypyitaw, Myanmar, el martes 28 de noviembre de 2017. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a la gente mientras llega a un almuerzo para los pobres, los sin techo, los migrantes y los desempleados, en el Vaticano, el domingo 18 de noviembre de 2018. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco bebe mate en una taza tradicional sudamericana al final de su audiencia general semanal, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 6 de abril de 2016. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco consuela a Serena Subania, quien perdió a su hija Angélica de 5 años el día anterior, mientras el pontífice sale del Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, el sábado 1 de abril de 2023, tras recibir tratamiento para una bronquitis. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco con el ojo izquierdo amoratado y un corte en la ceja mientras habla con los periodistas durante una rueda de prensa a bordo del vuelo a Roma, al final de una visita de cinco días a Colombia, donde se golpeó la cabeza con su papamóvil cuando se detuvo en seco en medio de una multitud simpatizantes y perdió el equilibrio, el lunes 11 de septiembre de 2017. (AP Foto/Andrew Medichini, Pool, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco llega a su audiencia general semanal con un número limitado de fieles en el Patio de San Dámaso del Vaticano el miércoles 2 de junio de 2021. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco, a la derecha, conversa con el presidente israelí, Shimon Peres, durante una ceremonia oficial de llegada al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el domingo 25 de mayo de 2014. (AP Foto/Oded Balilty, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco hace girar un balón de fútbol que le regaló un miembro del Circo de Cuba, durante su audiencia general semanal en el aula Papa Pablo VI, en el Vaticano, el miércoles 2 de enero de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, a la izquierda, saluda al papa Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano, el lunes 1 de septiembre de 2014. (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco se encuentra con un hombre disfrazado de Spiderman, que le regaló su máscara, al final de su audiencia general semanal en el Patio de San Dámaso del Vaticano, el miércoles 23 de junio de 2021. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El Papa Francisco gesticula durante una reunión anual de organizaciones profamilia en el Auditorium della Conciliazione, en Roma, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco sopla una vela en un pastel mientras celebra su 87mo cumpleaños con niños que reciben asistencia del dispensario Santa Marta durante una audiencia en el Aula Pablo VI, en el Vaticano, el domingo 17 de diciembre de 2023. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved