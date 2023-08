Cohete de SpaceX despega con 4 astronautas de 4 países hacia la EEI

De izquierda a derecha, el cosmonauta ruso Konstantin Borisov; el astronauta danés Andreas Mogensen, la astronauta de la NASA Jasmin Moghbeli y el astronauta japonés Satoshi Furukawa, saludan antes de dirigirse a la plataforma de lanzamiento de Falcon 9 de SpaceX en una misión a la Estación Espacial Internacional, el 26 de agosto de 2023 en Cabo Cañaveral, Florida. (Joel Kowsky/NASA vía AP) (NASA/Joel Kowsky) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html