Claves de la audiencia de confirmación del candidato a secretario de Energía de Trump

Chris Wright, el nominado del presidente electo Donald Trump para ser secretario de Energía, presta juramento durante una audiencia del Comité del Senado sobre Energía y Recursos Naturales para su confirmación pendiente, en el Capitolio, el miércoles 15 de enero de 2025, en Washington. (AP foto/Rod Lamkey, Jr.) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.