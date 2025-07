Ciudadano de EEUU arrestado en redada migratoria advierte que podría pasarle a cualquiera

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Retes fue llevado al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, donde dijo que lo pusieron en una celda especial bajo supervisión por posible suicidio y lo revisaron cada día después de que se sintiera emocionalmente angustiado por su experiencia y por perderse la fiesta de cumpleaños de su hija de 3 años el sábado.

Indicó que los agentes federales nunca le dijeron por qué fue arrestado ni le permitieron contactar a un abogado ni a su familia durante los tres días que estuvo detenido. Las autoridades nunca le permitieron ducharse ni cambiarse de ropa a pesar de estar cubierto de gas lacrimógeno, agregó Retes, y señaló que sus manos le ardieron durante toda la primera noche que pasó bajo custodia.

El domingo, un agente le hizo firmar un papel y lo sacó del centro de detención. Dijo que le informaron que no había cargos en su contra.

"No me dieron nada que pudiera comprender", señaló Retes, quién explicó que recibió silencio al salir cuando preguntó por qué estuvo "encerrado durante tres días sin razón y sin cargos".

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, confirmó el arresto de Retes, pero no especificó bajo qué cargos.

"George Retes fue arrestado y ha sido liberado", manifestó. "No ha sido acusado. La fiscalía federal está revisando su caso, junto con decenas de otros, para posibles cargos federales relacionados con la ejecución de la orden de registro federal en Camarillo".

Un juez federal le ordenó el viernes al gobierno de Trump detener las detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes sin órdenes judiciales en siete condados de California, incluido Los Ángeles. Activistas por los derechos de los inmigrantes acusaron a los agentes federales de detener a personas porque parecían hispanas. El Departamento de Justicia apeló el lunes y solicitó que se suspendiera la orden.

El Pentágono también señaló el martes que ponía fin al despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Eso es aproximadamente la mitad del número que el gobierno envió a la ciudad tras las protestas por las acciones de inmigración. Algunos de esos soldados han estado acompañando a agentes federales durante sus operaciones migratorias.

Retes indicó que ingresó al Ejército a los 18 años y estuvo en él durante cuatro años, incluido un despliegue en Irak en 2019.

"Ingresé al servicio para mejorarme a mí mismo", comentó. "Lo hice porque amo este (palabra ofensiva) país. Somos una nación y, pase lo que pase, deberíamos estar juntos. Toda esta separación y rollo entre todo el mundo es simplemente la forma en la que no debería ser".

Retes señaló que planea presentar una demanda por detención indebida.

"La forma en que están llevando a cabo todo este proceso de deportación es completamente incorrecta, persiguiendo a personas que sólo están trabajando, especialmente tratando de alimentar a todos aquí en Estados Unidos", expresó. "Nadie merece ser tratado de la manera en que ellos tratan a las personas".

Retes indicó que fue arrestado junto con Jonathan Caravello, profesor de la Universidad Estatal de California, campus del Archipiélago del Norte, quien también es ciudadano estadounidense. Caravello fue arrestado por arrojarles una lata de gas lacrimógeno a los agentes federales, publicó el fiscal federal Bill Essayli en la red social X.

La Asociación de Profesores de California indicó que Caravello fue detenido por agentes que no se identificaron ni le informaron por qué estaba siendo arrestado. Al igual que Retes, la asociación dijo que el profesor permaneció bajo arresto sin que se le permitiera contactar a su familia.

Caravello estaba intentando sacar un bote de gas lacrimógeno que estaba atascado debajo de la silla de ruedas de alguien, contaron testigos a la televisora KABC, la filial de la cadena ABC en Los Ángeles.

Un juez federal ordenó el lunes la liberación de Caravello bajo una fianza de 15.000 dólares. Su audiencia para ser encausado se llevará a cabo el 1 de agosto.

"Quiero que todos sepan lo que sucedió. Esto no sólo afecta a una persona", manifestó Retes. "No importa si tu piel es morena. No importa si eres blanco. No importa si eres un veterano (de las fuerzas armadas) o si sirves a este país. A ellos no les importa. Sólo están allí para cumplir una cuota".

La periodista de The Associated Press Jaimie Ding contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

