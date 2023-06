Ciudad de Connecticut llega a acuerdo con recluso paralizado

Imagen tomada de un video de una cámara corporal policial proporcionada por la policía de New Haven, Connecticut. Richard Cox, centro, es sacado de la parte trasera de una camioneta policial y sentado en una silla de ruedas después de ser detenido por la policía de New Haven el 19 de junio de 2022 en New Haven, Connecticut. (New Haven Police vía AP, Archivo)