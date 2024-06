Cientos de solicitantes de asilo acampan cerca de Seattle junto a un motel desocupado

Varios letreros que piden ayuda se encuentran frente a un campamento de solicitantes de asilo provenientes en su mayoría de Venezuela, Congo y Angola, junto a un motel desocupado propiedad del condado, el miércoles 5 de junio de 2024, en Kent, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.