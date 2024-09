Cientos de personas se reúnen en Seattle para recordar a activista asesinada por ejército israelí

Una foto se ve entre las flores en memoria de Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, en un vigilia en la playa de Alki en memoria de Eygi, asesinada hace poco en la ocupada Cisjordania, el miércoles 11 de septiembre de 2024. (AP Foto/John Froschauer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.