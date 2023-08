Científicos europeos declaran oficialmente julio como el mes más caluroso jamás registrado

ARCHIVO - Un hombre se echa agua sobre la cabeza para refrescarse en un día muy caluroso en Beirut, Líbano, el 16 de julio de 2023. La organización europea que monitorea el clima lo ha hecho oficial: julio de 2023 fue el mes más caluroso jamás documentado en la Tierra por un amplio margen. (AP Foto/Hassan Ammar, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved