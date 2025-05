CIDH expresa preocupación por colaboración de El Salvador y Panamá al recibir migrantes de EEUU

Kilmar Ábrego García, el ciudadano salvadoreño deportado por error por el gobierno de Donald Trump y enviado a una prisión en El Salvador. Foto sin fecha, entregada por Murray Osorio PLLC. (Murray Osorio PLLC via AP)

“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas de Estados Unidos, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, expresó la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, en una entrevista reciente con The Associated Press. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo".