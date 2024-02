Charlotte, una raya sin compañero varón, está embarazada en su acuario

Kinsley Boyette, directora asistente del Aquarium and Shark Lab de Team ECCO, posa en una imagen sin fecha junto a Charlotte, una raya redonda, en Hendersonville, Carolina del Norte. El acuario dijo el martes 13 de febrero de 2024 que Charlotte está embarazada, a pesar de que vive desde hace años en el acuario sin compañía masculina de su especie. (Aquarium and Shark Lab, tomada por Team ECCO via AP)