Cenizas de incendios en Los Ángeles podrían ser tóxicas, advierten expertos

ARCHIVO - Josh Lederer usa una máscara el jueves 9 de enero de 2025 para protegerse del humo mientras carga la ropa de sus hijos que sacó de su propiedad afectada por el incendio Palisades en el vecindario de Pacific Palisades de Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved