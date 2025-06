Capturan a sospechoso de dispararle a 2 legisladores de Minnesota, dice fuente de la AP

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, hace una pausa mientras habla sobre el asesinato de la representante Melissa Hortman y su esposo, en Blaine, Minnesota, el sábado 14 de junio de 2025. (Jerry Holt/Star Tribune via AP) © 2025 Jerry Holt / Minneosta Star Tribune

The Minnesota Star Tribune

Un agente del Departamento de Policía de Brooklyn Park, Minnesota, establece un perímetro cerca del sitio donde se perpetró un tiroteo el sábado 4 de junio de 2025.

Vance Boelter fue arrestado el domingo por la noche. La detención fue confirmada a The Associated Press por funcionarios policiales que no estaban autorizados a declarar públicamente los detalles de la investigación en curso y hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato.