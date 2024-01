Campanario y techo de histórica iglesia de Connecticut se derrumban; no reportan heridos

Equipos de emergencia trabajan en la Primera Iglesia Congregacional luego del derrumbe de un campanario y del techo de la histórica iglesia, el jueves 25 de enero de 2024, en New London, Connecticut. (Sarah Gordon/The Day vía AP) The Day

No se reportaron muertos ni heridos a causa del derrumbe en la Primera Iglesia Congregacional del centro de New London, que se produjo alrededor de la 1:30 de la tarde, aunque había una búsqueda en curso, dijeron las autoridades.

Suponiendo que la ciudad confirme que no se perdió ninguna vida, las circunstancias del derrumbe fueron “extremadamente afortunadas”, comentó Passero. En el momento del colapso no se estaba llevando a cabo ningún servicio y el edificio cayó sobre sí mismo, en lugar de derrumbarse sobre la calle o propiedades cercanas, entre ellas el Ayuntamiento o las residencias de los estudiantes de la Universidad de Connecticut.

De momento no se sabía la causa del derrumbe. Passero dijo que no había indicios previos de que hubiera algo malo con la estructura, y la ciudad no estaba al tanto de que se estuviera realizando algún trabajo en la propiedad. No estaba claro si había sido inspeccionada recientemente.