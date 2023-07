Cambios al examen de ciudadanía de EEUU podrían afectar más a quienes hablan menos inglés

Varias personas se registran para poder votar tras convertirse en ciudadanos estadounidenses durante una ceremonia de obtención de la nacionalidad en un centro de convenciones de St. Paul, Minnesota, el 9 de marzo de 2023. Se está actualizando el examen de ciudadanía estadounidense y algunos inmigrantes y defensores de los derechos humanos temen que los cambios perjudiquen a los aspirantes con menor nivel de inglés. El examen es uno de los pasos finales hacia la obtención de la ciudadanía... un proceso de meses de duración que requiere una residencia legal permanente durante años antes de solicitarla. (AP Foto/Trisha Ahmed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.