California frena iniciativa sobre afirmación de género

ARCHIVO - Numerosas personas a favor de los derechos para las personas gays, lesbianas, drag, queer y tarnsgénero participan en una manifestación contra las legislaciones anti-LGBTQ a nivel nacional, en West Hollywood, California, el domingo 9 de abril de 2023. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved